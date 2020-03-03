Актуальные заставки на телефон

Телефоны так плотно вошли в нашу жизнь, что сложно представить, как мы могли обходиться без них раньше. На сегодняшний день, мобильные гаджеты не только выполняют положенный на них функционал, но и решают вопросы, связанные с повышением и утверждением персонального бренда владельца. По следующей ссылке: https://gidfon.com есть возможность подобрать крутые и модные заставки на смартфон, которые точно поднимут настроение и сделают день ярче.

Так, с помощью установки различных заставок, можно менять свой телефон до неузнаваемости, влияя на настроение, как владельца, так и окружающих.

ТОП-10 модных заставок на телефон

На сегодняшний день, https://gidfon.com/krasivye-oboi-telefon красивые обои на телефон возможно бесплатно скачать на специализированном сайте. Среди наиболее креативных и оригинальных следует отметить следующие:

Гавань, в черно-белом цвете, с 3-D эффектом. Раскрывает все грани телефонного устройства. Гора. По фен-шуй, способствует финансовому росту. Ситискейпы или мосты, выполненные в нейтральных тонах. Дорога — один из популярнейших мотивов Использование текстур: дерево, камень, бумага. Еда — пончики, ягоды, фрукты, мороженое, коктейли. Сезонные заставки: цветущие деревья, цветы, появляющиеся или опадающие листья, заснеженные растения или строения. Погодные эффекты на стекле: изморозь, капли дождя, запотевшее стекло с рисунком палцем. Комбинации цветов. Особенно популярны контрастные переходы, с вставками 3-D элементов. Природные явления: радуга, северное сияние, восход или закат солнца.

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