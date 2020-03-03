Процедуры по уходу за лицом в салоне красоты «Арт Стиль»

Процедур по уходу за лицом в настоящее время великое множество. Специалисты салона красоты «Арт Стиль» дадут советы по уходу за кожей, исходя из ее типа, порекомендуют средства по уходу, грамотно и правильно выполнят необходимые процедуры, чтобы вернуть коже блеск и здоровье.

Что ожидает в салоне красоты «Арт Стиль» на Ярцевской:

Массаж лица. Многие, когда говорят о массаже, подразумевают чаще всего спину, шейно-воротниковую зону. На самом деле лицо точно так же нуждается в массажном воздействии. Это обязательная часть ухода за кожей. Массаж значительно улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ, способствует выводу токсинов из организма. Мышцы лица укрепляются, кожа разглаживается, становится более эластичной. Лицевой массаж похож на утреннюю зарядку, он укрепляет лицевую мускулатуру, дарит бодрость и энергию. Чистка лица – одна из наиболее распространенных косметологических процедур. Для глубокой очистки кожи одного умывания недостаточно. С течением времени грязь забивается глубоко в поры, в результате чего на коже появляются различные воспаления, из-за которых кожу на лице называют проблемной. Почистить кожу от этих воспалений или уменьшить их количество поможет чистка лица. В зависимости от состояния кожи проводятся различные виды чистки. Подходящий тип процедуры посоветует косметолог в салоне красоты «Арт Стиль» на Ярцевской. Ультразвуковой пилинг. Такое воздействие формирует вибрацию на коже. Ультразвук проникает в поры и выводит грязь наружу. Под действием ультразвука ороговевшие клетки отшелушиваются, кожа становится гладкой, ее рельеф выравнивается. Атравматичная чистка лица – щадящий вариант чистки для сухой кожи.

Кроме того, в салоне красоты «Арт Стиль» предлагаются различные программы по уходу за кожей. Так, есть программа, предназначенная специально для чувствительной кожи, куда входит перечень средств, оказывающих успокаивающее и увлажняющее воздействие. Препараты совершенствуют механизм защиты кожных покровов от внешних воздействий.

Мастера салона красоты подберут средства и программу по уходу, исходя из типа кожи. Есть программы с эффектом глубокого увлажнения или подтягивания, омолаживающие для увядающей кожи, программы энергетического ухода. Гарантируется индивидуальный подход к каждой клиентке или клиенту.

По материалам сайта: http://www.salonartstyle.ru/services/uhod.html