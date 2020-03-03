Статья подготовлена специалистам сайта «Оkay Travel».

Пхукет – самый богатый регион Таиланда, живущий массовым туризмом, что делает остров одним из самых популярных и посещаемых мест в Азии. Есть лучшие курорты, предлагающие отдых на самом высоком уровне. Здесь так много места, что на острове могут разместиться тысячи иностранных туристов, которые ищут кристально чистую воду, обширные песчаные пляжи, незабываемые виды и идеальные места для дайвинга.



Об этом регионе в туристическом мире стало известно в 70-х годах ХХ века, когда на острове стали появляться первые иностранные туристы, а окрестности стали популярным местом для поездок, о чем свидетельствуют постоянно появляющиеся роскошные гостиничные комплексы. Несколько веков назад западный берег южного Таиланда был важным узлом торговых путей, соединяющих Малайзию, Индию и Китай, поэтому влияние Китая можно увидеть в архитектуре магазинов и мечетей, а также на региональном диалекте со слышимым эхом малайского и индонезийского языков. Глядя на жителей этой части Таиланда, у вас также может сложиться впечатление, что они физически отличаются от других тайцев, хотя и эти различия становятся размытыми с годами.



Самый большой остров Таиланда, и самый разнообразный с точки зрения географии, предлагает туристам уединенные заливы для купания в окружении пальм, лесистых холмов и известняковых скал, привлекающих любителей фотографии. В этом необычном ландшафте очаровательные деревни смешиваются с роскошными курортами.



В столице одноименного острова вы можете встретить редкую китайско-португальскую архитектуру, которая видна на фасадах магазинов и домов 19-го века, гуляя по городу, стоит обратить внимание на ярко раскрашенный храм Джуй-туи или здания Standard Chartered Bank на улице Phangnga. Стоит также посетить богато украшенный храм Ват Чалонг, расположенный за городом, чтобы узнать секреты буддийских религиозных комплексов. Одной из самых больших достопримечательностей курорта является Музей морских раковин и аквариум Пхукета, который занимается, среди прочего, восстановлением популяции черепах. Много информации о культуре и искусстве Таиланда можно получить из тематического парка Fanta Sea, а незабываемые впечатления вы получите, посетив сад бабочек или крокодиловую ферму, где встречаются опасные, но очаровательные рептилии.



Даже вне туристического сезона по швам трещит курорт Патонг, которые представляют собой скопление роскошных отелей, апартаментов, ресторанов и сувенирных магазинов. Длинный песчаный пляж, многочисленные дискотеки и возможность заниматься водными видами спорта в местной бухте привлекают толпы туристов каждый год. Остров можно охарактеризовать кратко: прекрасные песчаные пляжи, постоянное веселье до рассвета, тропические напитки и вездесущие кокосовые орехи.