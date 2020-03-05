В законодательстве Российской Федерации нет информации, что индивидуальный предприниматель, в обязательном порядке, обязан иметь печать, в отличие от юридических лиц. Но все-таки немалая часть ИП делает себе фирменный оттиск и использует его в работе. И вот почему:
- договор, заверенный штемпелем, выглядит более солидно и надежно, что является немаловажным фактором успешного ведения предпринимательской деятельности;
- крупные компании могут не согласиться заключить договор с ИП, не имеющим штамп;
- печать служит своеобразной защитой от подделки документов;
- если ИП планирует принять участие в гостендере, штпмп просто необходим – без заверения печатью документов, они просто не будут приняты к рассмотрению.
Печать для ИП: требования с этого года
Штемпеля различаются по форме и бывают: круглые (с диаметром оттиска 38–42 мм), треугольные (представляют собой равносторонний треугольник со сторонами длиной 38-42 мм), прямоугольные (с размерами сторон 35-50 мм и 70-100 мм). На практике чаще используется круглая форма.
На оттиске печати в обязательном порядке указывается следующая информация об индивидуальном предпринимателе:
- форма собственности;
- ФИО предпринимателя;
- ИНН (по желанию) и ОГРНИП;
- юридический адрес (а, точнее, страна, город).
Также можно заказать печать для ИП с логотипом компании, контактным телефоном, информацией о виде деятельности. Для защиты штампа от возможной подделки, можно заказать штемпель для ИП со сложными элементами, при изготовлении которой используют несколько уровней защиты информации: гильоширную сетку, особые элементы защиты, которые применяются для гербовых изображений, возможно добавление QR-кода, гравировка и наличие текстуры. Это убережет предпринимателя от мошенничества.
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