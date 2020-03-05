В законодательстве Российской Федерации нет информации, что индивидуальный предприниматель, в обязательном порядке, обязан иметь печать, в отличие от юридических лиц. Но все-таки немалая часть ИП делает себе фирменный оттиск и использует его в работе. И вот почему:

договор, заверенный штемпелем, выглядит более солидно и надежно, что является немаловажным фактором успешного ведения предпринимательской деятельности;

крупные компании могут не согласиться заключить договор с ИП, не имеющим штамп;

печать служит своеобразной защитой от подделки документов;

если ИП планирует принять участие в гостендере, штпмп просто необходим – без заверения печатью документов, они просто не будут приняты к рассмотрению.

Печать для ИП: требования с этого года

Штемпеля различаются по форме и бывают: круглые (с диаметром оттиска 38–42 мм), треугольные (представляют собой равносторонний треугольник со сторонами длиной 38-42 мм), прямоугольные (с размерами сторон 35-50 мм и 70-100 мм). На практике чаще используется круглая форма.

На оттиске печати в обязательном порядке указывается следующая информация об индивидуальном предпринимателе:

форма собственности;

ФИО предпринимателя;

ИНН (по желанию) и ОГРНИП;

юридический адрес (а, точнее, страна, город).

Также можно заказать печать для ИП с логотипом компании, контактным телефоном, информацией о виде деятельности. Для защиты штампа от возможной подделки, можно заказать штемпель для ИП со сложными элементами, при изготовлении которой используют несколько уровней защиты информации: гильоширную сетку, особые элементы защиты, которые применяются для гербовых изображений, возможно добавление QR-кода, гравировка и наличие текстуры. Это убережет предпринимателя от мошенничества.

Где заказать печать предпринимателю

Заказать печать для ИП в Москве или восстановить утерянную можно в мастерской Otick. Компания работает не только с жителями Москвы, но и с другими регионами Российской Федерации, что очень удобно и практично.

Перейдя по ссылке вы самостоятельно сможете просчитать стоимость необходимой печати и оформить заказ на ее изготовление. На сайте имеются уже готовые шаблоны оттисков, разработанные дизайнерами. Компания готова изготовить макет по индивидуальному заказу, а также предложить выбор ручных, автоматических и карманных оснасток.

Срок изготовления от часа (срочный тариф) до одного дня. При заказе из регионов осуществляется доставка почтой России или транспортными компаниями.