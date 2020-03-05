Современные условия жизни таковы, что приходиться людям часто мириться с тем, что не каждый человек может позволить себе собственный сад, как ботанический сад в Батуми. Комнатные растения, красиво расставленные в горшках, все равно не создают впечатления, будто вы находитесь в саду. Но из этого положения современные любители растений нашли выход – создание миниатюрного садика.

Миниатюрный садик – это уменьшенная версия настоящего сада, ограниченная минимальной территорией. Как правило, его создают из крошечных растений. Такие садики устраивают в каменной или бетонной цветочнице разной формы (квадратной, круглой, треугольной и т.д.). Для создания его используют низкорослые, стелющиеся, карликовые или ковровые растения.

Там обычно выращивают:

Альпийские породы;

Хвойные породы;

Многолетние и двухлетние растения;

Разные миниатюрные луковичные растения.

Высоту таким садикам придают карликовые и хвойные деревья и выполняют роль деревьев в такой композиции. Колорит ее подчеркивают низкорослые и ковровые виды альпийских растений. Каскадом спадающая флора по краям цветочницы восхищают человека своей крошечной красотой. Люди не могу понять, как такую красоту можно разместить на таком небольшом пространстве.

Особое внимание надо уделить выбору многолетних трав и деревьев, потому что вопреки ожиданиям они могут вырасти слишком большие, и тогда миниатюрный садик будет выглядеть не гармонично и нарушать пропорции общей картины. Оживить площадь такого садика можно, путем использования дизайнерской уличной мебели, поставить домик манеж, добавить камней, ракушек, глиняных фигурок животных и т.д. Ваша фантазия сама подскажет вам, как лучше украсить ваш мини сад.

Начать создавать минисадика нужно с заполнения цветочницы почвенным субстратом. В состав его входит дерновая земля, компост, верховой торф и крупнозернистый песок.

Обязательно нужно использовать дренаж, его кладут на дно используемой емкости. Дренажный слой необходим для избежание застоя воды, который может погубить все посаженные растения. Почвенный субстрат по мере его наполнения в емкости надо уплотнять. Заполнить почвой цветочницу необходимо так, чтобы оставить зазор пять сантиметров от края.

Растения сажают выше обычного, потому как после будут поверхность почвы оформлять гравием или мелкими камешками. Слой гравия толщиной от 2,5 до 3 см создает преграду для распространения сорных растений, удерживает влагу и препятствует вымыванию почвы под действием природных явлений. Густо лучше растения не сажать, потому что они все нуждаются в достаточном пространстве.

Советы собрал Александр Некрашевич.