Грамотно продуманная наружная реклама способна привлечь внимание максимально широкой публики. Она дает возможность улучшить продвижение продукции, повысить узнаваемость бренда и увеличить клиентопоток. Особенно, если доверить ее разработку и производство профессионалам.

Что такое баннеры

Баннер – это наиболее популярная разновидность наружной рекламы. Фактически, изделие представляет собой особый плакат, на котором печатают маркетинговое сообщение. Может использоваться баннерная ткань, виниловая сетка и полиэтиленовые полотна – выбор зависит от ваших предпочтений и доступного бюджета. Надписи на поверхность наносят при помощи специальных принтеров. Способ печати и тип краски определяется, исходя из особенностей материала. В качестве крепежей используют трубчатый профиль с квадратным сечением.

Реклама размещает на улице, так что ее делают максимально износостойкой. Материал не боится солнечных лучей, ветра, дождя и других погодных явлений. Баннер будет сохранять свою внешнюю привлекательность на протяжении многих месяцев, что делает такой маркетинг максимально экономичным. Больше об особенностях производства баннеров можно узнать тут: https://tehnomerch.ru/proizvodstvo-bannerov.

Преимущества использования баннеров

Среди причин популярности такого инструмента продвижения продукции или бренда можно выделить:

устойчивость ко внешним воздействиям. Изделия отлично подходят для размещения снаружи заведения, что дает возможность привлечь дополнительную аудиторию в магазин или супермаркет;

доступную стоимость. Для запуска такой рекламной кампании потребуется минимум финансовых ресурсов. А благодаря своей долговечности затраты на баннеры с лихвой окупятся;

простоту эксплуатации. Таким плакатам не требуется особый уход. В то же время чистку виниловых полотен следует доверить опытным специалистам – использование неподходящих моющих средств может привести к порче изображения.

Стоит отметить, что использовать такую рекламу можно для различных ситуаций – от вывода новой продукции на рынок до проведения различных промо-акций. Баннеры очень яркие и большие, информация на них заметна издалека. Это дает возможность донести к публике любое рекламное сообщение в максимально удобной форме. А если сочетать баннеры со внешним прожекторным освещением, то это позволит поддерживать связь с клиентами в любое время суток. Кроме того, выглядит такая реклама весьма стильно, что дает возможность дополнить общий дизайн самого заведения.