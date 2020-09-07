С помощью построенного трубопровода протяженностью 4,5 км существующую систему района Чебал-Су Междуреченска переключили со скважины «Зеленая» на централизованное водоснабжение от Карайского водозабора реки Томь. Подключены к централизованному водопроводу 128 домов, в которых проживает около 400 жителей, школа №7 на 280 учеников, детский сад №30 на 70 воспитанников, Дом культуры «Геолог», в котором занимаются 240 участников коллективов и магазин. В общей сложности более 1 тысячи человек.

«Многие годы район получал воду от скважины. Саму скважину мы ликвидировали: вода из нее была безопасна, но имела неприятный привкус и запах сероводорода. Жители не использовали эту воду в качестве питьевой. Так быть не должно. Поэтому и решили строить новый водовод и переводить этот район города на централизованное водоснабжение. В регионе вопрос качественной воды — на особом контроле. При подготовке к предстоящей зиме мы построим и реконструируем свыше 100 км водоводов, из которых работы на 90 км уже выполнены. Среди завершенных крупных проектов — строительство водоводов в Тайге, Гурьевском округе, ремонт магистральных водоводов в Белове и селе Вишневка Беловского района, замена водоводов в Крапивинском округе и Мариинском районе», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Трубопровод прошел как под землей, так и по поверхности. Коммунальщикам города пришлось впервые прокладывать основную и резервную сети водоснабжения под проезжей частью в районе моста через Томь. Опробованная технология позволит постепенно подвести трубопровод и к остальным домам Чебал-Су — работы продолжатся в 2021–2022 годах. Администрация города рассматривает возможность прокладывать водопровод и дальше: в Новый Улус, Косой Порог, детские лагеря «Чайка» и «Ратник».

Общая стоимость выполненных работ по проведению водопровода — 6,5 млн рублей. Из них местный бюджет — 3,5 млн, собственные средства «Водоканала» — около 3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.