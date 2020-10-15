В Мунгатской СОШ Крапивинского округа и Новониколаевской СОШ Яйского округа капитально отремонтировали спортивные залы.

«Для сельских школ важно наличие современного оборудованного спортзала. Это позволяет сделать уроки физкультуры интересными и разнообразными. В начале ноября обновленные спортивные залы также откроются в двух сельских школах Ленинск-Кузнецкого и Топкинского муниципальных округов. В целом на капитальный ремонт четырех спортзалов из федерального и регионального бюджетов выделено 13,6 млн рублей. За счет муниципалитетов приобретен спортивный инвентарь», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ремонт осуществлялся в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В спортзалах полностью заменили систему отопления, вентиляцию, электропроводку и канализацию. Установлены новые окна и двери, светодиодное освещение, игровые табло. На полу уложено специальное покрытие из ПВХ, вдоль стен – протекторы для защиты от травм и ушибов.

В 2021 и 2022 годах ремонт запланирован в спортивных залах школ Беловского, Мариинского, Таштагольского, Тисульского районов, а также Промышленновского, Тяжинского, Юргинского, Чебулинского округов. Всего в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 по 2022 годы в Кузбассе полностью обновят 16 школьных спортзалов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.