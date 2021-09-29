Научно-образовательные лаборатории для молодых исследователей создадут на базе организаций-участников НОЦ «Кузбасс» (научно-образовательного центра мирового уровня). Всего в России планируется создать 120 новых молодежных лабораторий, 6 из них в Кузбассе.

«Создание таких научных центров – это новая мера поддержки молодых специалистов. Работать в лабораториях будут перспективные исследователи в возрасте до 39 лет. К тому же этот проект поспособствует развитию научно-технологической деятельности вузов и научных организаций нашего региона. В течение 3 лет в рамках финансирования проекта в Кузбасс поступит 297 миллионов рублей федеральных субсидий», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, лаборатория молекулярной, трансляционной и цифровой медицины будет создана в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

В Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН откроется лаборатория перспективных методов управления горнотехническими системами.

Лаборатория фиторемедиации техногенно нарушенных экосистем начнет работу в Кемеровском государственном университете.

На базе Сибирского государственного индустриального университета молодые ученые займутся исследованиями цифровой трансформации предприятий минерально-сырьевого комплекса.

Сразу две лаборатории появятся в Кузбасском государственном техническом университете: катализа и преобразования углесодержащих материалов, с получением полезных продуктов и электронной микроскопии; обработки изображений.

Меры государственной поддержки молодых ученых рассчитаны на 2021–2023 годы. Ежегодный объем финансирования проекта в целом по стране составит 1,8 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.