На заседании 2 марта Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на 2022 год для поддержки предпринимателей. Благодаря субсидиям будут выполнены обязательства по 40 тыч. кредитным соглашениям, заключённым в рамках программы ФОТ 3.0 в 2021 году.

Программа ФОТ 3.0 позволяет представителям бизнеса получить займы по низкой ставке, и, как следствие, сохраняет рабочие места, отметил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Минэкономразвития уточнили, что выделенные на 2022 год средства в объеме 6,2 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной 3%-ной ставки для заемщиков ФОТ 3.0.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что финансирование в первую очередь ориентировано на компании из сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта — всех, кто сохранил не менее 90% занятости в пандемию.

Основная цель программы льготного кредитования ФОТ 3.0 — восстановление предпринимательской деятельности и поддержка занятости. За период с 9 марта по 1 июля 2021 года заключено 16,3 тыс. кредитных договоров на 57,4 млрд рублей, поддержано 420 тыс. рабочих мест. Во время второго этапа программы (с 1 ноября по 30 декабря 2021 года) заключено 26,3 тыс. кредитных договоров почти на 89 млрд руб. В этих компаниях занято почти 644 тыс. человек.

Текст: Министерство экономического развития Российской Федерации

Фото: из архива регионального медиахолдинга «Кузбасс»