Согласно планам руководства НАТО, не позднее конца 2022 года Россия должна была быть втянута в полномасштабный военный конфликт на Украине с применением ядерного оружия. Такую информацию опубликовало РИА «Новости», со ссылкой на слова экс-премьера Украины Николая Азарова.

Согласно опубликованным данным, в планы НАТО входило размещение на территории Украины 4 полнокровных бригады – две сухопутные, морскую и воздушную. В конце февраля 2022 года должно было начаться полномасштабное наступление с уничтожением мирного населения на территории ЛНР и ДНР. Благодаря тому, что данные планы удалось перехватить, Россия сумела буквально на сутки опередить наступление на республики и начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, тем самым сохранив множество жизней.

Председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников в своем аккаунте ВК дал оценку причин превентивных мер России по разрешению кризисной ситуации на Украине

«Россия буквально на сутки опередила планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой. На Западе редко, но звучат разумные голоса, задающие один вопрос: как бы США отреагировала на размещении военных баз с ядерным оружием на Кубе, в странах Латинской Америки у своих границ. Разве Россия не может защищать себя? Тем более, что она неоднократно заявляла об угрозе своим национальным интересам и предлагала различные пути мирного урегулирования ситуации!», — напоминает Владислав Овчинников.

По мнению общественника, иного выхода, кроме экстренного вмешательства, у президента Владимира Путина не оставалось.