Просмотры и загрузки клипов в российской социальной сети ВКонтакте выросли в два раза и установили новый рекорд. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба указанной соцсети. «VK (ВКонтакте — ред.) сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах ВКонтакте. Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.Кроме того, соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, которые перешли на эту площадку. При этом добавляется, что ВКонтакте запускает «новые яркие и увлекательные активности в клипах ВКонтакте», общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.