Многовековой опыт существования России – это опыт защиты своей Отчизны от внешней агрессии. И он дает нам обильную пищу для размышления, в том числе позволяет избежать ошибок прошлого.

Как правило, наша страна отвечала ударом на удар, подвергаясь внешней агрессии. Зачастую внезапность этих ударов, подготовленность агрессора к ним, с одной стороны, и неготовность нашей страны, с другой стороны, приводили к колоссальным жертвам и потерям.

Так было в 1941-м. Нападение на Советский Союз было внезапным. Несмотря на то, что советское руководство в принципе понимало, что фашисты нападут и готовилось к этому нападению, 22 июня нас застали врасплох. Многие части, особенно танковые и авиационные, не было полностью укомплектованы. Войска только разворачивались в прифронтовой зоне. В результате советская армия понесла страшные потери, сотни самолетов были уничтожены, так и не взлетев, в результате ударов немецкой авиации по аэродромам. В приграничных сражениях в первые недели войны погибли и попали в плен миллионы. Так, только в киевском котле в сентябре 1941 года безвозвратные потери советской армии составили 627 тысяч человек. Всего за первые полгода войны советские войска потеряли 3 миллиона убитых, пленных и пропавших без вести военнослужащих.

Наша страна смогла выдержать этот чудовищный удар. Однако его последствия были бы иными, если бы удар не застал нас врасплох.

В годы Великой Отечественной войны СССР извлек необходимые уроки. В ключевом сражении войны, Курской битве, советская армия была полностью готова. Мы знали все о планах фашистов и подготовились к встречному бою, создав на предполагаемых направлениях нападения численный перевес. И, когда вермахт решил атаковать позиции советской армии 5 июля 1943 г., советская армия перехватила инициативу и нанесла поражение, которое окончательно похоронило планы Гитлера на мировое господство.

Именно такая ситуация возникла и накануне 24 февраля 2022 года. Украина долго готовилась к атаке. Еще 1 декабря 2021 г. Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной рады, заявил: «Мы знаем, что наша армия лучшая в мире». Тогда многие в России оценили эти слова, как пустую браваду.

Но это не так. Украинская армия – одна из самых крупных в Европе. Если в 2014 году она насчитывала только 125 тысяч военнослужащих, спустя восемь лет ее численность увеличилась втрое, составив 360 тысяч человек. На вооружении Украины почти 3 тысячи танков, восемь с лишним тысяч боевых бронированных машин, 3 тысячи единиц артиллерии. При этом есть еще 1 миллион резервистов, 400 тысяч человек с опытом ведения боевых действий.

Для сравнения, численность британской армии составляет 145 тысяч человек, количество танков — 407 единиц. Численность французской армии составляет 202 тысячи человек, французская армия имеет на вооружении 423 танка.

Украинская армия планомерно готовилась к военным действиям при самом активном участии стран НАТО. Только за последние три месяца страна получила 1,2 тысячи тонн военных грузов, включая такое современное высокоточное оружие, как американские противотанковые комплексы FGM-148 Javelin и британские гранатометы NLAW. В августе 2021 г. министры обороны США и Украины подписали соглашение об основах оборонного партнерства, предполагающее значительное расширение военного сотрудничества. Принятый в декабре 2021 г. оборонный бюджет США предполагает поставки Украине современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Не надо забывать также и о турецких беспилотниках «Байрактар», получивших широкую известность после армяно-азербайджанского вооруженного конфликта 2020 г. Только в сентябре 2021 г. Украина заключила контракт на поставку 48 беспилотников.

Одновременно была создана серьезная натовская инфраструктура в виде учебных центров и тренировочных лагерей. Так, по данным Министерства иностранных дел России в декабре 2021 г. на территории Украины 10 тысяч военных инструкторов из стран НАТО. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса». В конце 2021 г. на Украину, для участия в боевых действиях на Донбассе, прибыли тысячи наемников, представляющих различные западные частные военные кампании.

Украина начала подготовку военной операции еще в конце 2021 г. Тогда на Донбасс были стянуты 125 тысяч военнослужащих ВСУ. Участились нападения и обстрелы. Подготовка к полномасштабному наступлению завершилась к февралю 2022 г. Численность военнослужащих ДНР и ЛНР, противостоящих украинской армии, была в три раза меньше.

В Киеве уже давно грезили хорватским сценарием. В Хорватии в начале 90-х гг. также возникла мятежная республика, стремящаяся к независимости – Сербская Краина. Несколько лет сербы сохраняли свою независимость, а в августе 1995 г. хорваты внезапно напали на Сербскую Краину и в течение недели боев нанесли ей военное поражение, вынудив 200 тысяч сербов бежать со своей земли. Тогда военные действия вела 150-тысячная армия Хорватии против 45 тысяч военнослужащих Сербской Краины. При этом Хорватия, так же, как Украина сейчас, опиралась на помощь со стороны Запада.

Согласно перехваченным украинским планам военной операции предполагалось рассечение обороны по границе ЛНР и ДНР, окружение Донецка и Луганска силами ВСУ, добровольческих батальонов и наемников и выход на третьи сутки к границе с Россией. Помимо нападения на Донбасс Украина планировала военные действия против Крыма, а также нанесение ударов по другим российским регионам, в том числе по Нововоронежской АЭС. Еще в ноябре 2021 г. бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил: «Есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации». При этом дипломат отметил, что ракеты можно направить к атомным электростанциям.

Еще одной критической угрозой со стороны Украины стала возможность применения ею против России т.н. «грязной» ядерной бомбы. Украинские политики на протяжении ряда лет постоянно обсуждали возможность вернуть Украине статус ядерной державы, утраченный страной вскоре после распада Советского Союза, когда Украина избавилась от доставшегося в наследство от СССР ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. Так, весной 2019 г. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что «ядерное разоружение было исторической ошибкой страны». В апреле 2021 г. посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил, что если Украину не примут в НАТО, то Киев задумается «над ядерным статусом».

Наконец, 19 февраля 2022 г., в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от Будапештских соглашений. Иными словами, начать разработку собственного ядерного оружия. И если создание ядерной бомбы – процесс непростой, требующий значительных ресурсов, в том числе технических и временных, то создание и применение против России «грязной» бомбы стало реальностью.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Россия сыграла на опережение. Удар по украинской армии был нанесен в том момент, когда завершалась подготовка к наступлению на Донбасс. Упреждающий удар российской армии спас тысячи жизней мирных жителей Донбасса и России, которые должны были стать жертвой киевских политиков и их западных спонсоров.

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