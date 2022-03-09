Начиная с 2014 года нелегитимные украинские власти начали войну с собственным народом, с теми, кто не захотел присягнуть ей: с оппозиций, журналистами, национальными меньшинствами, представителями религиозных конфессий. К преступным расправам были подключены радикалы и откровенные неонацисты.

Начали с зачистки в информационном поле — с 25 марта 2014 года по решению Киевского административного суда на Украине было прекращено вещание телеканалов «РТР», «Первый», «Россия 24» и «НТВ». Всего за восемь лет были отрезаны от эфира десятки российских и оппозиционных телеканалов, совершены злодейские убийства журналистов, разоблачительных публикаций которых панически боялась власть. Так, возле своего дома пятью выстрелами был убит украинский журналист и писатель Олесь Бузина. Когда исполнительный директор интернет-издания «Украинская правда» Павел Шеремет ехал на утренний радиоэфир, в машине сдетонировало взрывное устройство. Убийцы и заказчики так и не были установлены.

«Поборники украинской демократии» устраивали публичные расправы над политическими противниками. Был жестоко избит известный политик, депутат парламента Олег Царев. Неизвестные разбили машину кандидата в президенты Украины от Партии регионов Михаила Добкина и избили его помощников. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес получил огнестрельное ранение в спину.

2 мая в центре Одессы активисты Майдана закидали здание Дома профсоюзов, в котором забаррикадировались противники киевской власти, коктейлями Молотова. Вспыхнул пожар, люди, находящиеся внутри здания, начали задыхаться, гореть. Некоторые стали выпрыгивать из окон. Их, израненных, обгоревших, отравленных угарным газом, получивших множественные травмы и переломы, националисты добивали арматурой и битами. «Убить всех до единого!», – скандировали радикалы.

Официальный Киев до сих пор ни слова не сказал об истинных виновниках этого преступления. Никто не понес ответственности.

В «наведение порядка» на юго-востоке Украины и борьбы с противниками Евромайдана помимо подразделений МВД и министерства обороны были вовлечены так называемая Национальная гвардия, а также радикалы из партии «Правый сектор». 13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал решение — начать широкомасштабную «антитеррористическую» операцию на востоке Украины с привлечением вооруженных сил.

Нацистские каратели начали без суда и следствия расстреливать и подвергать садистским пыткам всех, кто поддержал идею проведения референдума 11 мая 2014 года в Донбассе, кто был замечен в нелюбви к Майдану или в «пророссийских настроениях». Люди стали исчезать сотнями. Некоторых из пропавших находили спустя время в безымянных захоронениях, истерзанных и замученных под пытками, но большинство до настоящего времени так и числятся пропавшими без вести.

Вооруженные формирования «Шахтерск», позже переименованный в «Торнадо», «Айдар», «Азов» или «Правый сектор» (организация, запрещенная на территории Российской Федерации), ставшие впоследствии Украинской добровольческой армией, запятнали себя массовыми убийствами и пытками мирного населения.

Батальон «Шахтёрск», численность которого составляла около 700 человек, был создан в июне 2014 года при поддержке Днепропетровской областной государственной администрации и лично олигарха Коломойского. На счету радикалов огромное количество незаконных похищений мирных жителей Марьинки, неоднократно они использовали женщин и детей в качестве «живого щита», применяли всевозможные виды надругательства над людьми. Из-за участившихся случаев мародерства «Шахтерск» был расформирован. Часть головорезов и преступников оказалась в роте «Торнадо». Командовал ротой Руслан Онищенко, уже на тот момент имеющий пять судимостей. В подвале одной из школ города Лисичанска радикалами из «Торнадо» была устроена пыточная камера, где они истязали жителей города, в том числе несовершеннолетних и пенсионеров. «Мужчину в подвале школы приковали к спортивному снаряду, изнасиловали, после чего убили» – это далеко не самое страшное из свидетельств этих событий.

«Зачистку они проводили в нескольких районах Станицы. Врывались в дома, ломали ворота, стреляли собак, выволакивали мужчин всех возрастов, строили их в колонны и под конвоем вели к себе на базу в подвал. При этом каждый из «пленных» должен был нести с собой ценные вещи из дома, вплоть до телевизоров и другой бытовой техники», — рассказывали очевидцы событий.

«В батальоне был негласный девиз: «Торнадо» должны бояться даже свои. Я был свидетелем, как избили одного парня: пятьдесят ударов палкой. Потом без сознания его бросили в подвал. Было еще и такое: кидали хлорку в маленькую комнату в подвале без окна и вентиляции и закрывали человека там на несколько дней. Иногда в ход шли милицейские баллончики со слезоточивым газом – выливали весь баллончик в полиэтиленовый пакет, надевали его на голову», — это уже показания одного из бывших бойцов «Торнадо», дезертировавшего из батальона, которые он давал в суде.

Изнасилования, пытки огнем, вырезание и выжигание на теле нацистских символов… Большинство этих «патриотов Украины» были садисты и извращенцы, бывшие уголовники.

В мае 2014 года по инициативе бывшего коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука был сформирован карательный батальон «Айдар» из добровольцев Закарпатья, Львовской, Ивано-Франковской областей, Волыни.

Айдаровцы были замечены в огромном количестве преступлений: промышляли угоном автомобилей, мародерством, похищением людей, рэкетом. Кстати, на базе добровольческого батальона «Айдар» был сформирован 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск Украины.

В апреле 2014 года появился карательный батальон «Донбасс», который финансировал тот же олигарх Коломойский. Приблизительно 600 человек были одеты в униформу черного цвета и вооружены стрелковым оружием. Уже спустя несколько месяцев почти 150 карателей батальона «Донбасс» были уличены в мародерстве, невыполнении приказов и садистской жесткости в отношении пленных. В итоге батальон переформатировали в 46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс – Украина» Вооруженных сил Украины. В очередной раз военные преступники снова были легализованы.

Крайней жестокостью в отношении к мирным жителям и ополченцам Донбасса проявили себя и националисты из добровольческого украинского батальона «Азов», созданного в мае 2014 года из националистов ультраправого движения «Патриот Украины». Батальон был вооружен стрелковым оружием, снайперскими винтовками и пулеметами. В аэропорту Мариуполя «Азов» создал концентрационный лагерь смерти, где пытали и убивали не только ополченцев из республик Донбасса, но и мирных жителей.

Все эти годы после переворота в Киеве Вооруженные Силы Украины поливали смертоносным огнем территорию Донбасса. На территории ДНР и ЛНР за восемь лет погибло более 13 тысяч жителей, включая стариков, женщин и детей. В результате обстрелов уничтожено и частично разрушено более 2,2 тыс. гражданских объектов, включая жилые дома, школы, больницы, детские садики. На основе задокументированных фактов Следственным комитетом России возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о преступлениях украинских силовиков на территории Донбасса.

В Следственном комитете зафиксировали сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В данный момент установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. В СК уверены, что «судебный процесс над военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться». Отрицать преступления ВСУ не могут даже западные наблюдатели, не отказавшиеся от беспристрастного и объективного взгляда на события.

Жители Донбасса никогда не забудут обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 г., когда погибли пять человек. 27 июля 2014 года центральные улицы Горловки были обстреляны вооруженными силами Украины из установок «Град». В результате обстрела убиты 20 мирных жителей. Этот день вошел в историю Горловки как «кровавое воскресенье». Одной из погибших 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. Девушка была убита, когда бежала в укрытие с ребенком на руках. С 27 по 29 июля в Горловке пострадали от обстрелов ВСУ более 100 мирных жителей, 27 человек погибли.

Мирные жители Донбасса гибли не только от обстрелов. Более 8 тыс. кв. км в неподконтрольных Киеву районах Донбасса оказались засыпаны минами и неразорвавшимися боеприпасами, ставшими причиной гибели десятков людей.

Можно провести несколько печальных параллелей между действиями сегодняшних неонацистов Украины и их предшественников, идейных вдохновителей прошлого века.

Одно из самых трагичных событий прошлого – Волынская резня (март-июль 1943 г.)., когда Украинская повстанческая армия уничтожала поляков, украинцев на территории Волыни. Число погибших на Волыни поляков составило более 36 тысяч человек. Это только те, у которых установлены имена и места гибели.

Печальной страницей вошел в историю Украины еврейский погром во Львове в июле 1941 года, который устроили украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, а также немецкая администрация. В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч мирных граждан.

Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Всего было расстреляно свыше ста тысяч человек.

Победа СССР над нацистской Германией не стала концом борьбы с гитлеровскими приспешниками в Украине. Ещё несколько лет части НКВД и РККА выслеживали и уничтожали недобитков из рядов УПА, которые тем временем продолжали свои зверства. В 1944-53 гг. в результате действий УПА погибли 30676 советских граждан, в том числе 860 детей, стариков, домохозяек.

Пещерный антисемитизм запятнал и современную Украину. В 2014 году на Украине произошло 23 случая антисемитского вандализма (в 2013 году таких случаев было 9), 7 случаев насилия и 9 публичных выступлений с антисемитской риторикой.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что в последние годы еврейская община на Украине находилась под угрозой полного исчезновения, а её будущее выглядит очень далёким от безоблачного. Одной из ключевых проблем евреев на Украине Долинский назвал многочисленные всплески антисемитизма, отрицание Холокоста, неспособность властей пресекать антисемитскую активность. В своей статье на страницах влиятельной американской газеты «The New York Times» Долинский указал на обеспокоенность украинских евреев такими инцидентами, как факельные шествия по центральным улицам Киева в память лидера ОУН С. Бандеры, которые сопровождались выкриками: «Юде — геть!» (Евреи — вон!). В связи с этим, Дольский выразил опасение еврейского сообщества, что современное украинское правительство уже никогда не сможет обуздать праворадикальных сторонников культа ОУН-УПА.

В течение 8 лет на Украине велась целенаправленная борьба с русским языком. Было принято несколько дискриминационных законов, ограничивающих использование русского языка в публичной сфере, в том числе в системе образования, в СМИ, в области культуры.

Современная Украина – это захваты, поджоги и обстрелы православных храмов, нападения на священнослужителей, дискриминационные законопроекты, направленные против канонической Украинской Православной Церкви. За всем этим стоят судьбы миллионов православных христиан Украины, оказавшихся в заложниках на родной земле, десятков общин, лишившихся своих храмов. Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская церкви не признают канонического статуса, а 144 храма были захвачены раскольниками.

Националисты из «Правого сектора» полностью разрушили в Херсоне храм в честь преподобного Варсонофия Херсонского исповедника, относящийся к Московскому патриархату. «Это был храм-часовня, его снесли «правосеки», разобрали, разбили битами, ломами, выбили стекла. Просто разгромили всё, как вандалы действовали», — рассказывают очевидцы.

В ходе недавних событий украинские военные продолжали демонстрировать свою человеконенавистническую сущность. Так, 2 марта появилось видео, как африканцев не пускают на поезд, следующий из Львова в Польшу. Ранее британское издание «The Independent» написало о том, c какими сложностями африканцы эвакуируются с Украины. Так, их принудительно высаживали из автобусов до польской границы, чтобы освободить места украинцам, постоянно останавливали и оскорбляли бойцы теробороны. Украинские власти насильно удерживали в Харькове большую группу индийских студентов, которые хотели выехать в Белгород. По сути их

удерживали в качестве заложников и предлагали покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу, где ведутся активные боевые действия.

В ходе боевых действий украинские националисты и иностранные наемники прикрываются мирным населением как щитом и всеми способами заставляют гражданских жителей оставаться в городах. В Волновахе украинские военные открыли огонь по мирным жителям с белым флагом, которые пытались эвакуироваться из города. Жительница Харькова рассказывала о том, что националисты специально прячут военную технику в черте города. Кроме того, они громят магазины и разворовывают продукты. Украинские танки прячутся в Харькове между мирным населением, становятся под мост, на подземные парковки в супермаркетах. Другая жительница Харькова рассказала, что её подруга не может выйти из дома, потому что украинские солдаты заварили дверь в подъезде. Она добавляет, что украинские националисты стреляют по своим жителям: «Не русские по нам бьют, а наши стреляют! Мы тут по-пластунски ползаем».

Символический факт. Несколько лет назад командир добровольческого батальона «Азов» и его водитель насмерть разбились на внедорожнике, отступая из поселка Широкино. Автомобиль врезался в монумент памяти героев Великой Отечественной войны. Памятник выдержал удар и не обрушился, а вот двое украинских боевиков погибли на месте. Советские воины победили фашизм, очистили Украину от коричневой чумы, подарили ее народам мир и созидательное развитие. Сегодня, спустя десятилетия, эту благородную миссию выполняют российские воины.

Материал предоставлен Администрацией Правительства Кузбасса.