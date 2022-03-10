В министерстве обороны РФ заявили, что планируют принять меры, чтобы исключить попадание солдат-срочников на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Факт их присутствия в частях ВС, которые участвуют в освободительной спецоперации, был обнаружен представителями ведомства. Практически всех солдат вернули на территорию России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — рассказал Конашенков.

Генерал-майор также добавил, что «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

В настоящее время предпринимаются меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.