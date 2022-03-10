Номинации:
🔸Исполнительские виды искусства
🔸Художественное творчество
🔸Литературное творчество
Специальные премии:
🔺За сохранение традиций народного искусства
🔺За новизну и оригинальность в творчестве
🔺Преодоление. За гранью возможного
🔺Растущим надеждам
🔺Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям
Церемония вручения Премии, приуроченная к 35-летию Всероссийского общества инвалидов, состоится в августе 2023 года.
Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку организатору проекта — Фонду «Филантроп» — http://www.filantrop.ru/o-premii/zayavka/
Положение, заявки, необходимые документы на сайте Фонда «Филантроп» в разделе «О Премии» — http://www.filantrop.ru/o-premii/
В 2023 году жюри, которое возглавляет президент Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ, посол доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели, выберет победителей и лауреатов.