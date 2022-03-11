В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что текущий объем поставок лекарств в регион находится на уровне прошлого года. Импортные медикаменты продолжают поступать в аптеки.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявил, что международные фармкомпании продолжают сотрудничество с Россией. Об этом Шипков письменно доложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Денису Мантурову.

В Минздраве Кузбасса отметили, что санкции на лекарственные препараты не распространяются. Возможное временное отсутствие медикаментов в аптечных организациях Кузбасса обусловлено ажиотажным спросом на них и проблемами с оперативностью поставок по причине транспортных и логистических трудностей.