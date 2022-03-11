Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать «нормы о цифровом нейтралитете». Генеральный директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин уверен, что подобная инициатива позволит стабилизировать и укрепить мировое сообщество в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий.

— Цифровые платформы и сервисы формируют общественное мнение, поэтому они не могут принимать точку зрения одной стороны и должны соблюдать нейтралитет, — объяснил Сагдатулин.

В качестве примера РОЦИТ приводит некорректное поведение украинских властей, которые опубликовали жестокие фотографии в официальных аккаунтах в соцсетях. С помощью таргетированной рекламы подобный контент транслируется российской аудитории с целью вызвать «поляризацию общества».

— Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, — отмечается в письме к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

С мнением эксперта солидарен и Вадим Шиллер, руководитель Центра изучения деструктивных явлений в молодежной среде при КемГМУ.

— С началом специальной военной операции, проводимой Россией на территории Украины, виртуальное информационное пространство захлестнула гигантская волна фейков, сформированная и системно распространяемая недружественными нашей стране государствами – объяснил он.

Ярким примером информационной атаки за прошедшие сутки стала фейковая новость, что российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Данная дезинформация стала распространятся за счёт проукраинских СМИ. Телеграм-каналы сообщали о десятках жертв и пострадавших под обломками. Владимир Зеленский попытался раскрутить дезинформацию и разместил видеоролик на своей странице в соцсетях. Однако ещё 8 марта официальный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в больнице нет гражданских: ни персонала, ни пациентов.

— Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонал роддома №1 г.Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию – заявил представитель.

О том, что новость является фейковой говорят и другие факты. Она появилась в интернете в середине дня, а кадры с якобы пострадавшими распространились позже. Несостыковки есть и в самом видео. Эксперты заключили, что форма и размеры воронки не соответствуют повреждениям здания и автомобилей на фото. Кроме того, в первом ролике не было ни персонала, ни новорожденных ни женщин. Но вечером появились кадры с беременными, которых сыграла одна и та же «актриса». Телеграм-канал «Война с фейками» заявил, что она является моделью и блогером из Мариуполя.

— Сегодня россияне стали более тщательно подходить к тому, каким сообщениям доверять, а каким нет. Поэтому фейки о ситуации на Украине становятся всё более изощренными и чудовищными. Идет информационная война, главная цель которой – дискредитация нашей страны и армии. Распространение такой заведомо ложной информации недопустимо в развитом обществе, — считает доктор исторических наук, профессор, председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот вброс информационным терроризмом.