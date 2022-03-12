Решение президента России о проведении спецоперации на Украине поддерживает большинство жителей всех российских регионов, в том числе и Кузбасса. Об этом говорят результаты социологических опросов в стране. Одним из способов выражения этой поддержки стало создание патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Чтобы помочь им обмениваться таким контентом создан специальный сайт https://zanamipravda.ru/ , а так же сообщества проекта в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями — как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей России присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!