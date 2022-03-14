В Кузбассе проходит акция в поддержку жителей Донбасса и участников спецоперации на Украине. В пресс-службе правительства региона отметили, что акция проходит в разных муниципалитетах.

Например, в Юрге стартовала акция «Zа наших» в поддержку наших бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Активные жители города, члены Территориального общественного самоуправления, руководители образовательных и спортивных учреждений, предприниматели размещают на окнах букву «Z», надписи «Zа наших», плакаты «КуZбасс ZаРодину».

В Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке для школьников округа прошел патриотический час «Держава армией крепка» в рамках акции «Поддержка российского солдата». Ребятам рассказали о видах и родах войск армии РФ, они вспомнили Героев Советского Союза, а также узнали о героях России. Школьникам показали фильм «Великая и могучая Российская армия», после чего они ответили на вопросы викторины «Наша армия родная».

В пгт Тисуль с конца февраля работает пункт сбора гуманитарной помощи. Любой желающий может принести необходимые товары, а также средства гигиены. Принимаются детское питание, товары по уходу за детьми и за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей. Информацию о полном перечне можно получить по тел. 8 (38447) 2-10-38. Пункт сбора расположен на ул. Ленина, 55 (1 этаж, каб. № 1).

В Ижморском округе гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР принимают в Комплексном центре социального обслуживания населения. Неравнодушные жители округа приносят крупу, сахар, крупы, а также предметы личной гигиены, постельное белье, полотенца.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР продолжается в Центрах социального обслуживания населения всех муниципалитетов. Их адреса размещены на сайте Минсоцзащиты КуZбасса www.dsznko.ru/social-service/poleznaya-informatsiya/poleznaya-informatsiya.php в разделе «Перечень организаций социального обслуживания на дому».

В Кемерове действует пункт сбора гуманитарной помощи в региональном отделении партии «Единая Россия» на ул. Ноградская, 7. Также можно перечислить денежные средства по реквизитам:

Кемеровский ФПРСР

ИНН: 4205044479

КПП: 420501001

Расчетный счет: 40703810726000100004

Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 043207612

Корр. счет: 30101810200000000612

Назначение платежа для юридических лиц: Добровольное пожертвование на уставную деятельность. ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата регистрации юрлица). Без НДС.