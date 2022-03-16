По информации телеграмм-канала войнасфейками.рф в Сети набирают интенсивность фейковые публикации, связанные со спецоперацией российских войск на Украине.

Как утверждают администраторы телеграмм-канала, «создатели информационных фейков становятся изобретательнее, всё чаще фейки в СМИ касаются не только действий военных».

В качестве примера они приводят публикацию CNN. Западное издание утверждает, что Россия попросила Китай помочь ей с продуктами, а на самом деле никакой помощи Россия у Китая не просила. По информации канала, подобных фейков за последние дни вышло более 70.

Важно быть внимательным к новостям в интернете, доверять только проверенным источникам. При сомнении в достоверности информации, её можно проверить через телеграм-бота канала войнасфейками.рф (https://t.me/warfakes), здесь: @war_fakes_bot. Там ее подтвердят или опровергнут.