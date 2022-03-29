Доктор исторических наук, профессор, председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников считает логичным рост доверия к президенту России Владимиру Путину. Профессор прокомментировал опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), который зафиксировал увеличение числа россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине и самого Путина.

«Если на 27 февраля решение о ее начале по данным ФОМ считали правильным 65% опрошенных жителей страны, то сейчас уже 73%. Это говорит не только о росте поддержки спецоперации, но и доверия к президенту. Сегодня наше общество как никогда сплотилось вокруг главы государства», – отметил Владислав Овчинников.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен ФОМ 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов.