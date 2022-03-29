Доктор исторических наук, профессор, председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников считает логичным рост доверия к президенту России Владимиру Путину. Профессор прокомментировал опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), который зафиксировал увеличение числа россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине и самого Путина.
«Если на 27 февраля решение о ее начале по данным ФОМ считали правильным 65% опрошенных жителей страны, то сейчас уже 73%. Это говорит не только о росте поддержки спецоперации, но и доверия к президенту. Сегодня наше общество как никогда сплотилось вокруг главы государства», – отметил Владислав Овчинников.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен ФОМ 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов.
«На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – рассказали в ФОМ.