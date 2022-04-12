Кузбасский депутат Госдумы Вячеслав Петров в Сети высказался о решении Роскомнадзора о введении мер против видеохостинга YouTube.

«Часто приходится слышать: надо бороться в информационной войне. Мол, надо не закрывать Facebook, Instagram (а сейчас, видимо, на очереди и YouTube), доносить правду с помощью наших талантливых блогеров. Но реальность в том, что вести бои на вражеских инфоплощадках – это тоже самое, что играть против шулера с краплеными картами. Так и тут: все иностранные платформы управляются, модерируется сотрудниками компаний, получающими обязательные к выполнению распоряжения», — написал в своих соцсетях Петров.

Депутат привёл в качестве примера, демонстрирующего способы ведения информационной войны иностранными площадками, онлайн-переводчик Google, который при переводе на английский «дорогие (dear) русские» предлагает вариант «мёртвые (dead) русские».

«На Ютубе, напомню, отключили монетизацию для российских блогеров. При этом российской аудитории активно в качестве рекламы демонстрируются западные и украинские пропагандистские ролики, а потом еще они же предлагаются людям к просмотру и на главной странице, а в других разделах. Также на днях на YouTube был заблокирован канал Госдумы «Дума ТВ». На него было подписано 145 тысяч человек», — добавил Вячеслав.

Петров считает, что запрос на свободные от западной цензуры цифровые площадки достаточно высок – об этом свидетельствует то, что из смартфонов удаляются иностранные приложения и загружаются российские.