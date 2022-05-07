С 7 мая у кузбассовцев появилась возможность позвонить своим близким в ДНР и ЛНР. Как сообщает информационное агенство REGNUM со ссылкой на заместителя главы Минцифры России Дмитрия Кима, операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является ещё одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — заявил замглавы Минцифры РФ.

Исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко добавил, что звонить с помощью российского кода можно будет и внутри региона. Он назвал это решение «прорывом связной блокады».