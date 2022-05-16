Кузбасские школьники поучаствуют в федеральном просветительском марафоне, сообщает администрация правительства региона.

С 17 по 19 мая Российское общество «Знание» организует федеральный просветительский марафон «Новые горизонты». Одним из новых форматов масштабного мероприятия станут первые всероссийские Просветительские игры для старшеклассников, организованные при поддержке Минпросвещения России.

«Одним из новых форматов марафона стали первые всероссийские Просветительские игры для старшеклассников, организованные нами при поддержке Минпросвещения России. Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности. Игры начались месяц назад в режиме онлайн. По всем регионам ребята соревновались в знаниях науки, истории, культуры нашей страны, показывали свои способности в творчестве и киберспорте, делали добрые дела», — заявил генеральный директор Российского Общества «Знание» Максим Древаль.

Кузбасская команда вошла в топ-10 самых сильных команд и получила право представлять регион на всероссийском уровне.