В рамках рабочей поездки в Топкинский муниципальный округ губернатор КуZбасса Сергей Цивилев ознакомился с реализацией областной программы по восстановлению детских оздоровительных лагерей в Центре активного отдыха «Солнечный».

«С 2018 года мы приступили к восстановлению летних оздоровительных лагерей по областной программе. Она показала свою эффективность, но необходимо расширять возможности организации летнего отдыха детей. Поэтому мы параллельно начали разрабатывать новые идеи и подходы, чтобы наши школьники могли полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым учебным годом», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Одним из способов расширения кузбасских лагерей для приема детей станет строительство на территории уже существующих центров отдыха быстровозводимых модулей для проживания. Есть планы и по созданию нескольких палаточных лагерей на территории региона. Также предлагается использовать горнолыжные курорты в Шерегеше. Задача — сделать их круглогодичными, чтобы все базы работали летом, в том числе используя государственную программу «Туристический кешбэк».

Напомним, летняя кампания 2022 года стартует 1 июня. Свыше 700 организаций отдыха и оздоровления готовы принять не менее 130 тыс. детей. В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению безопасных условий для детей. Всего в регионе во время летних каникул будет организовано более 1000 смен и мероприятий военно-патриотической направленности, в которых примут участие более 300 тысяч детей и подростков.

Летний оздоровительный отдых детей в КуZбассе организуют согласно единой программе «Я — Кузбассовец», в которой особое внимание уделено патриотическому воспитанию, изучению истории КуZбасса, в том числе культурного наследия и последних достижений кузбассовцев. Также среди задач трудовое воспитание и профориентация, развитие волонтерства среди школьников и студентов.

При активном взаимодействии с научно-образовательным центром «КуZбасс» будет проводиться активная популяризация научных знаний среди детей и молодежи. Также будет уделяться внимание экологическому воспитанию и формированию бережливой культуры среди молодежи. Еще одно направление — физическое развитие и формирование культуры здоровья.

Центр активного отдыха «Солнечный» в этом году примет более 360 подростков. Ежегодно на базе центра активного отдыха формируются военно-патриотические и военно-спортивные смены для школьников «Разведчик», к проведению которых привлекаются члены Кемеровской областной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана». Для отдыха детей в центре предусмотрено два двухэтажных спальных корпуса на 120 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В спальном корпусе завершаются ремонтные работы. На территории лагеря также расположены здание столовой, в которой дети получают 5-разовое сбалансированное питание, летняя сцена, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, тир, полоса препятствий. Капитально отремонтированы медицинский и пищевой блоки. В планах — капитальный ремонт корпуса с актовым залом и создание дополнительных мест для детей.