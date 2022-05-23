С начала года 716 жителей Кузбасса стали жертвами мобильного мошенничества. Только за прошедшую неделю на уловки мошенников попались 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

За последнюю неделю сумма ущерба составила 2 287 000 рублей, Всего, с начала года мошенникам удалось украсть 126 646 000 рублей.

Чаще всего кузбассовцы попадались на уловки грабителей в соцсетях при совершении сделок купли-продажи. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка, ФСБ, полицейскими, покупателями или продавцами, а также родственниками и знакомыми. Чтобы получить заветные суммы денег они сообщали, что у клиентов заблокировали карту, сняли деньги, оформили кредит или их личный кабинет был взломан. В ход идут сообщения о родственниках, которые попали в беду.

Самая большая сумма, которую мошенникам удалось получить от одного человека за прошлую неделю – 1 200 000 рублей.

Специалисты ГУ МВД по Кемеровской области просят жителей Кузбасса быть внимательными и не вестись на уловки мошенников.