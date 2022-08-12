Всего в КуZбассе в рамках программы догазификации в настоящее время технической возможностью подключения к газу обеспечено 1490 домов. До конца года цифра будет составлять 2785 домовладений. Подать заявку можно на портале Госуслуг, на сайтах газораспределительных организаций, а также в выездных пунктах сбора и МФЦ.

«Кузбассовцы заинтересованы в том, чтобы переходить на газовое отопление. На сегодня на социальную газификацию в КуZбассе поступило более 6 тысяч заявлений. Одним из лидеров стал Кемеровский муниципальный округ, здесь заявления на подключение к газу подали 1706 человек, около тысячи уже имеют возможность подключения», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В настоящее время в Кемеровском муниципальном округе к газу подключено 230 домовладений, имеют возможность газификации еще 805 домов. Для оповещения жителей о возможности подать заявку на газификацию в округе идет активная работа: проходят личные встречи, подомовые обходы, раздача листовок, телефонные обзвоны. Совместно с филиалом ООО «Газпром Газораспределение Томск» прошли выездные мероприятия по приему заявок на догазификацию. В результате было принято 237 заявок и подписано 152 договора по ранее поданным заявкам. Дополнительно жители получили консультации по вопросам догазификации, компенсационной выплате.

В Кемеровском муниципальном округе газифицированы деревня Журавлево, села Андреевка, Ягуново, Мазурово, деревни Солонечная (Журавлевы горы) и Сухово, поселки Металлплощадка и Ясногорский. В соответствии с региональной программой с 2021 года идет строительство межпоселковых газопроводов Кемерово—поселок Новостройка, Новостройка село Березово, поселок Новостройка деревня Сухая Речка—село Ягуново.

Напомним, в КуZбассе в рамках программы догазификации предусмотрена адресная помощь на газификацию жилья. Право на получение компенсации или денежной выплаты имеют собственники жилья, которое расположено в газифицированных территориях, заключившие договор подряда не ранее 1 декабря 2021 года. Ее размер зависит от уровня среднедушевого дохода: ниже прожиточного минимума — до 135 000 рублей; от 1 до 1,5 прожиточного минимума — до 112 500 рублей; от 1,5 до 2 прожиточных минимумов — до 75000 рублей.