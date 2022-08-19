Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор КузГТУ Алексей Яковлев во время рабочей встречи обсудили итоги приемной кампании 2022 года и стратегию повышения привлекательности кузбасских университетов для абитуриентов из регионов России и зарубежья.

«Нужно создать единую программу презентации вузов для привлечения абитуриентов со всей России в регион. Экономике Кузбасса нужны молодые специалисты. У нас есть прекрасная база для обучения по разным направлениям. Мы создаем кластеры мирового уровня, только в модернизацию КузГТУ будет вложено 2 млрд рублей. Будущим студентам страны нужно продемонстрировать, какими техническими возможностями обладают вузы Кузбасса, какие созданы лаборатории для исследовательской деятельности. Необходимо сделать презентации об условиях проживания и отдыха в Кузбассе. Работу по привлечению студентов на следующий учебный год нужно начинать уже с 1 сентября», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как отметил ректор КузГТУ Алексей Яковлев, в этом году 15 % первокурсников – студенты других регионов: Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края, Республик Тыва и Коми. Также в этом году в КузГТУ в рамках соглашения с китайскими университетами будут обучаться 108 человек (11 аспирантов и 97 бакалавров) из Китая. Первый год учеба будет идти в дистанционном формате.

Также было отмечено, что число желающих учиться в Кузбасском политехническом университете увеличивается. Набор на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета полностью закрыт. Всего было подано 1 897 заявлений – почти на 300 больше, чем в прошлом году.

Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году были IT-специальности. Так, на «Информационные системы и технологии» подано свыше 300 заявлений при 105 бюджетных местах. 171 заявление подано на «Прикладную информатику».

Почти 700 заявлений на 260 бюджетных мест поступило от выпускников 9 классов на программы средне-профессионального образования института профобразования КузГТУ. Здесь также IT-направление среди школьников наиболее популярно и предпочтительно: конкурс на специальность «Информационные системы и программирование» – 3,18; на специальность «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» – 2,27.

Кроме того, в КузГТУ будет продолжена работа по освоению космических технологий. Сейчас студенты и преподаватели начинают работу над новым проектом – созданием датчиков, которые позволят определить оставшийся ресурс службы стыковочного модуля МКС. Сначала пройдут испытания датчиков на цифровом двойнике космической станции, затем их доставят в космос и установят в модуле МКС. Лицензия Роскосмоса на данный эксперимент уже получена.

Ректор вуза также доложил губернатору о ходе капитального ремонта общежитий № 3, № 4. Здесь откроется первое в Кузбассе креативное мультиформатное пространство для студентов, где они смогут заниматься спортом, творчеством и проектной работой.