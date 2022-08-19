Жители Юргинского муниципального округа организовали митинг в поддержку спецоперации Российской Армии на Украине

Митинг-концерт в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине состоялся на площади Проскоковского центрального Дома культуры. С флагами и транспарантами с буквой «Z» пришли ветераны, молодежь, представители власти, предприниматели.

Творческие коллективы округа исполнили патриотические песни. Для детей организовали мастер-классы, игровую площадку, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, рисунков, художественной литературы. Работали аквагрим, читальный зал под открытым небом, полевая кухня, где гости могли подкрепиться гречневой кашей и пирогами с чаем. Завершился митинг красочным дневным салютом.

Напомним, в Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 млн 241 тысячу рублей.

По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.

Средства будут направлены на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.