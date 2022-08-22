Итоги работы по лесовосстановлению в регионах Сибири подвели на совещании в Кемерове. Специалисты органов государственного управления лесами СФО и окружного департамента лесного хозяйства изучили опыт Кузбасса, обсудили новые методы выращивания посадочного материала и возможности по наращиванию посевных площадей.

«Сейчас в регионе идет активное восстановление и увеличение площадей лесов. Только по нацпроекту “Экология” за 4 года высажено свыше 9 тысяч гектаров новых лесов, в том числе 3 706 гектаров — компенсационных. Мы активно восстанавливаем все разнообразие растений, которое было на пострадавших от работы промышленных и лесозаготовительных предприятий участках. На сегодняшний день в регионе достигнут 100 % баланс между убытием и восстановлением лесов. И даже наметилась положительная динамика. Это позволяет сохранять и преумножать для потомков лесное богатство Кузбасса», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

С начала текущего года работы по лесовосстановлению в регионе выполнены на площади 3,8 тыс. га, в том числе высажено 540 га рукотворных лесов. В осенний период лесовосстановление запланировано на площади не менее 8,3 тыс. га, в том числе создание компенсационных лесов прогнозируется на площади 1 665 га.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» с 2019 года приобретено 75 единиц лесохозяйственной техники и оборудования стоимостью свыше 12 млн рублей, а также более 200 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования на сумму 278,9 млн рублей. После пленарной части прибывшим в Кузбасс специалистам показали объекты лесной рекультивации нарушенных земель. В рамках межрегионального совещания сегодня стартовала акция «Сохраним лес» на территории Сибири. В Промышленновском лесничестве высажено 750 сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 0,3 га. Участникам совещания показали новую технологию – высадку сеянцев с закрытой корневой системой, что позволяет создавать новые леса в течение всего вегетационного периода, которую освоили в Кузбассе.