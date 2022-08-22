Фонд содействия инновациям подвел итоги нескольких конкурсных программ. Из 354 заявок, поступивших на конкурс из 46 субъектов РФ, 91 проект получит финансовую поддержку. Среди технологических проектов, рекомендованных к финансированию, есть три кузбасских.

Так, в конкурсе «Коммерциализация – Импортозамещение» победило новокузнецкое предприятие «Евроэлемент», которое 20 лет производит большую номенклатуру фильтров для карьерной, горной шахтной, грузовой, сельскохозяйственной, а также специальной техники. Мера господдержки в виде гранта от Фонда содействия инновациям в размере 30 миллионов рублей позволит предприятию расширить линейку расходных материалов (корпусных фильтров с многослойными синтетическими фильтрующими материалами) для зарубежной техники, недоступных для поставки в Россию в условиях санкций.

Еще два кузбасских проекта в сфере искусственного интеллекта, рекомендованных к финансированию по программе «Акселерация», получат до 800 тысяч рублей на прохождение интенсивного бизнес-обучения для развития команд и проекта. Это проект Михаила Кучерявого по разработке модульного робототехнического комплекса с элементами машинного обучения для управления ростом и сбором плодоовощных культур, выращиваемых в тепличных хозяйствах и вертикальных фермах, и проект Елены Николаевой по разработке интеллектуального программно-аппаратного комплекса с использованием алгоритмов компьютерного зрения для автоматизации дифференциальной диагностики неонатальной желтухи у новорожденных. Узнать об этих и других программах Фонда содействия инновациям, проконсультироваться по участию в конкурсных отборах и оформлению заявок можно в региональном представительстве Фонда — Кузбасском технопарке: www.technopark42.ru, тел. 8 (3842) 77-88-99.