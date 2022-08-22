Сегодня в стране отмечают День Государственного флага России. В Кузбассе проходят праздничные мероприятия.

«Российский триколор – символ могущества и величия нашей страны. Сегодня Россия испытывает колоссальное давление, поэтому празднование Дня Государственного флага имеет особое значение: в современной геополитической обстановке мы должны сильнее сплотиться и показать то, насколько мы патриотичный народ. Кузбасс ежегодно присоединяется к одному из значимых для России праздников – Дню Государственного флага. Радует, что жители региона не остаются в стороне», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Разноплановая праздничная программа пройдет в Кемерове. В 10:00 около Кемеровского президентского кадетского училища стартовал велопробег, с флагами РФ проехали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва № 2. В 11:45 от Московской площади стартовали участники патриотического автопробега Кемерово – Новокузнецк. В акции принимают участие более 100 человек. С 12:00 в линейном парке бульвара Строителей проходит выставка фотографий всероссийских флешмобов с флагом Российской Федерации «Цвета Российского Флага». В 14:00 на набережной Кировского района волонтеры в одежде цветов Государственного флага выстроятся в виде буквы «Z». С 15:00 на набережной Кировского района, площади у драматического театра, в линейном парке бульвара Строителей волонтеры будут раздавать прохожим ленточки-триколор. В 17:00 на площади у цирка стартует традиционная акция «Флаг державы – символ славы!». Активисты и волонтеры города под звуки гимна Российской Федерации развернут 20-метровый триколор. К акциям подключаются и социальные учреждения. Так, ребята из детского дома №2 сегодня торжественного подняли флаг России, исполнили гимн РФ, а также провели викторину «История Российского флага».

В Новокузнецке в честь праздника запланирован ряд торжественных мероприятий в разных районах города. В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» пройдут беседы об истории Государственного флага. В 16:00 на площади общественных мероприятий Новоильинского района участники патриотической акции «Три цвета Родины» исполнят гимн РФ. Также здесь пройдет концертная программа, викторина об истории праздника. В 17:00 в сквере им. Н.С. Ермакова состоится выступление творческих коллективов; пройдут мастер-классы, викторины, флешмоб, фаер-шоу. В 18:00 в Саду Алюминщиков начнется праздничный концерт.

Акцию в честь Дня Российского флага организовали автомобилисты Ленинска-Кузнецкого. Ровно в 10:00 около 20 автомобилей с развевающимися флагами стартовали от стелы на въезде в город и стройной колонной проехали по улицам города. Финишировали активисты на площади «Центрального рынка». Подобную акцию автомобилисты проводят уже не в первый раз. В марте этого года автопробег был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией и поддержке решения президента Владимира Путина о проведении спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

В Осинниках праздничный день начался с торжественных линеек, под гимн РФ были подняты флаги на двух площадках. Продолжились мероприятия на городской площади, где для горожан организована развлекательная и концертная программы, викторины и мастер-классы. Волонтеры раздавали всем желающим ленточку триколор. Кульминацией праздника стали две акции, в ходе которых 100 осинниковцев пронесли по центральной улице Победы полотно триколор размером 25*4, а участники автопробега, выстроившись в соответствующей цветовой гамме машин, проехали по ул. Советской. В парке «Мир» поселка Тайжина воспитанники детского сада нарисовали флаг. Молодежь и спортсмены города выстроились на стадионе спорткомплекса, изобразив латинскую букву «Z» – символ поддержки спецоперации Российской Армии.

В Калтане воспитанники дневного лагеря на базе школы №1 провели арт-акцию «Триколор во весь двор». Под гимн Российской Федерации состоялось поднятие Государственного флага. Ребятам рассказали об истории флага, что означает каждый цвет. Ребята раскрасили флаг РФ длиною около 3 м с помощью ладошек и красок. На протяжении всего праздника звучали патриотические песни, ведущие загадывали ребятам тематические загадки и проводили викторину. Юнармейцы города вышли на проспект Мира, поздравляли горожан с праздником и раздавали ленточки-триколор. На стадионе «Энергетик» читали патриотические стихи, исполняли песни, чествовали калтанских ребят, которые прославляют свою малую родину и Кузбасс в научных конференциях, олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. Одним их ярких событий стало появление на стадионе с флагом РФ участников акции «Флаг моего государства – моя гордость!». Дети, школьники, члены молодежного парламента, активисты, общественники, ветераны, представители предприятий и организаций прошли по проспекту Мира и пронесли флаг длиною 50 метров через весь город.