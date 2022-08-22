В третий раз Кемерово принимал большой праздник спорта – «Небофест». На нем сочетались спортивные, концертные и образовательные локации. Площадки на любой вкус в прямом и переносном смыслах привлекали горожан, которые приехали на этот фестиваль. На нем можно было посмотреть выступления спортсменов, артистов и насладиться творениями мастеров кулинарного искусства. В этом и убедились наши корреспонденты.

Для участников в этот день на «Небофесте» была возможность проявить себя и увидеть прекрасное зрелище. Прямо у входа на большом поле расположилась ретро-техника с мотоциклами, автомобилями и даже легендарной «Катюшей». Рядом секретами делились мастера кулинарного искусства. Дети вместе со взрослыми разрисовывали манекены, лепили горшки, создавали игрушки. А на большой площадке мастера брейк-данса давали мастер-класс.

Были и прыжки с парашютом в тандеме и соревнования на точность приземления. Для многих участников организовывали экскурсии с рассказами о достижениях наших авиаторов. С интересом слушали посетители о наших прославленных асах, выпускниках аэроклуба и о легендарном Мартемьянове, абсолютном чемпионе мира и чемпионе Советского Союза.

Проведению фестиваля не помешала непогода. Многие участники испытали чувство полета, прыгнув в тандеме с инструктором и получив первый сертификат и массу эмоций. А самые маленькие участники потренировались на батутах.

В музыкальной части на большой сцене выступили столичные артисты. Для всех участников и гостей «Небофеста» нашлось дело и зрелище по душе. И все они стали большой семьей, которая сплотилась под одним большим небом.

Автор: Виктор Сохарев