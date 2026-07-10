В Мариинске построили трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, боксерским рингом, легкоатлетической дорожкой и залом для единоборств. Также в ФОКе смонтировали душевые кабины и оборудовали массажный кабинет.

«Новый комплекс сделал спорт доступнее для жителей не только Мариинска, но и ближайших населенных пунктов. Кроме того, в комфортных условиях на современном оборудовании здесь смогут заниматься физкультурой ученики школы №6», – сказал посетивший ФОК Илья Середюк.

Пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 50 человек в час. Тем самым, есть возможность составить удобное расписание для разных возрастных групп.

Фото: пресс-служба АПК