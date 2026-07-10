Сегодня в ходе рабочего визита в Мариинский округ глава региона Илья Середюк побывал в одном из фермерских хозяйств, которое выращивает пшеницу для кузбасского рынка. Одним из наболевших вопросов стал топливный дефицит.

«Проблемы понятны: для работы нужно 300-500 литров в день, на заправках наливают 80 литров. При этом трактор сжигает часть топлива по пути на заправку и обратно», – сказал губернатор.

Глава региона пообещал рассмотреть вопрос обеспечения горючим аграриев на ближайшем штабе по топливному рынку.

Фото: Илья Середюк/Telegram