Глава Кемеровской области призвал муниципалитеты вслед за Кемерово ввести ограничения для транзитного транспорта. По его словам Ильи Середюка, за сутки действия новых правил они уже показали свою эффективность. Так, было проверено более двух тысяч машин, в шести случаях были выявлены случаи незаконной перевозки спиртосодержащей жидкости.

«Ограничение транзитного движения в Кемерово уже показало свою эффективность. Необходимо распространить эту практику — в первую очередь, на города, где находятся критически важные объекты. Главам муниципалитетов ставлю задачу проанализировать возможности объездных дорог и направлять транзитный транспорт туда. Как можно активнее привлекать к контролю участников специальной военной операции», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что накануне в Кемерове был введен запрет на въезд в город большегрузов, за исключением тех, конечный пункт маршрута которых находится непосредственно в городе.

Фото: пресс-служба АПК.