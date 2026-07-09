9 июля в Таштагольском муниципальном округе начал работу IV Кузбасский форум семейного предпринимательства, в работе которого принимают участие более 50-ти представителей семейных компаний из Кузбасса, Алтайского края, Томской и Новосибирской областей.

Форум проводится в рамках Года единства народов России и приурочен к отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности. Его ключевая тема – «Устойчивое развитие через семейные предприятия: опыт Сибири».

Организаторами мероприятия, которое в течение трех дней пройдет в курортной зоне Шерегеша, выступили Кузбасская торгово-промышленная палата и администрация Таштагольского муниципального округа при поддержке региональных министерства туризма и министерства экономического развития.

Старт форуму был дан на центральном сквере г. Таштагол с открытия малой архитектурной формы – символа «Семейное дерево», которое будет напоминать, что даже в самые непростые времена, если корни крепки, а семья едина – дерево будет стоять непоколебимо. Этот арт-объект стал подарком городу от Кузбасской ТПП и всех участников форума. В церемонии открытия приняли участие глава муниципального округа Владимир Макута и участники форума во главе с Президентом Кузбасской ТПП Татьяной Алексеевой.

Пленарное заседание, на котором обсуждались вопросы состояния и развития сегмента семейных компаний в экономике регионов Сибири, задало тон всей деловой программе мероприятия.

По данным ТПП РФ, сектор МСП обеспечивает более 21 процента ВВП России, около 15 процентов промышленного производства. При этом 75 процентов всех малых и средних предприятий в стране можно отнести к семейным. Они развиваются при непосредственном участии родственников, детей и внуков собственников компаний.

С приветствием к участникам обратились вице-президент ТПП России Елена Дыбова, глава Таштагольского муниципального округа Владимир Макута, временно исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Кузбасса Елена Галеева.

Президент Кузбасской ТПП Татьяна Алексеева рассказала о формировании в Кузбассе общественной инфраструктуры поддержки семейного предпринимательства, в которую входят три ключевых элемента: Центр семейного бизнеса, оказывающий комплексную и юридическую поддержку семейным предприятиям области; Комитет по семейному предпринимательству, объединяющий семейные компании и организующий различные мероприятия; а также негосударственный Реестр субъектов семейного предпринимательства Кузбасса, в который включены около 100 компаний по критериальным основаниям, разработанным в системе торгово-промышленных палат.

Начальник управления развития предпринимательства Минэкономразвития Кузбасса Денис Лежнин сообщил о принятом 7 июля постановлением Правительства региона Порядке формирования и ведения государственного реестра семейных предприятий, который станет инструментом оценки состояния сегмента и разработки мер его поддержки. Документ принят в рамках реализации областного закона о закреплении понятия «семейное предприятие», принятого в октябре прошлого года, и предусматривает, что ведение реестра возьмёт на себя министерство. Отметим, что при отсутствии федерального закона о семейном предпринимательстве региональные законы приняты в 26 субъектах РФ.

Пленарная часть закончилась дискуссией, в ходе которой председатели Комитетов по развитию семейного предпринимательства ТПП Сибирского федерального округа.

В последующие дни участников форума в Шерегеше ждёт насыщенная деловая и культурная программа, включающая тренинги, мастер-классы и семинары, знакомство с национальными шорскими традициями и культурой, а также активный отдых: подъём на гору Зеленую и поход по горно-таёжной тропе к скалам «Верблюды».