Свадебный фестиваль приурочили к Году единства народов России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день единовременно зарегистрировали брак свыше 100 пар.

«Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов», – говорится в обращении Владимира Путина к молодоженам.

Среди молодоженов, вступивших в брак на свадебном фестивале в Москве, две пары из Кемеровской области – кемеровчане Даниил Левин и Валерия Правоторова и новокузнечане Никита Кривошеев и Мария Евдокимова.

«Символично, что бракосочетание состоялось в День семьи, любви и верности. Крепкая семья была и остается самой надежной опорой государства, мощным духовным и нравственным фундаментом России. Нам важно, чтобы кузбассовцы получали лучшие условия для создания семьи, рождения и воспитания детей», – подчеркнул глава региона.

В этом году в свадебном фестивале участвуют пары из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Фото: официальный сайт АПК