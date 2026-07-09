По поручению полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева его заместитель Вадим Головко провел очередное еженедельное координационное совещание по вопросам реализации проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

На данный момент все здания и сооружения Центра имеют полную строительную готовность. ЦКП «СКИФ» укомплектован более 60,8 тысячи оборудования.

Участники совещания обсудили ход и результаты итоговой проверки объекта, которая проводилась специалистами межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока. По итогам комплексной выездной проверки органом Ростехнадзора выдан Акт проверки законченного строительством объекта. Этот документ является основанием для получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Напомним, проект «СКИФ» имеет особое значение для Кузбасса. Научное сообщество региона готовится к активному сотрудничеству с Центром. В рамках государственного задания ученые Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ угля и углехимии СО РАН (участник НОЦ «Кузбасс – Донбасс») ведут подготовку к проведению на базе «СКИФ» передовых исследований инновационных функциональных материалов, полученных из углеродного сырья.