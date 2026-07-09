Регионы сравнивали по 47 показателям. К примеру, учитывали взаимодействие органов власти с предприятиями, меры финансовой поддержки, инфраструктуру и развитие кадрового потенциала. В Сибирском федеральном округе не нашлось равных Кемеровской области

«Это высокая оценка труда промышленников, инвесторов и управленческой команды Кузбасса. Мы ведем комплексную работу по привлечению федеральных и региональных мер поддержки, частных капиталовложений, модернизируем промышленную инфраструктуру и производственные линии», – прокомментировал губернатор Илья Середюк.

Сводный рейтинг российских регионовпо эффективности реализации промышленной политики по итогам прошлого года представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса