В Калтане ремонтируют участок водопровода по ул. Калинина. Там прорыли траншеи и укладывают новые трубы. Завершить работы собираются до середины этого месяца. Таким образом, 2370 калтанцев будут получать качественную воду.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году за региональные средства отремонтируем в Кузбассе 43 объекта коммунальной инфраструктуры в 6 муниципалитетах. А благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведем в порядок еще 14 объектов в семи муниципалитетах», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона добавил, что работа по обеспечению кузбассовцев качественной водой продолжится как в крупных городах, так и в малых территориях.

Фото: Илья Середюк/Telegram