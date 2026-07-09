Илья Середюк сообщил, что ажиотаж на заправках стал утихать. По словам главы региона, за последние дни снижается объем продажи бензина марок АИ-92 и 95. Тем не менее, ситуация на топливном рынке остается напряженной.

«Сейчас топливо в регионе реализуется через АЗС федеральных сетей. Заправки небольших компаний не работают, отсюда и очереди. Для решения вопроса мы договорились с крупными заводами о поставках на независимые АЗС. Туда завезут бензин, и очереди станут меньше», – пояснил губернатор.

Говоря об увеличении топливных поставок в Кузбасс, Середюк рассказал о текущей выгрузке 42 железнодорожных цистерн с горючим. На очереди – еще 65, а 188 цистерн находятся в пути. Также власти следят за ценами на топливо. Губернатор отметил, что на крупных заправках они остаются стабильными, о случаях повышения информация сразу направляется в антимонопольную службу.

Фото: Илья Середюк/Telegram