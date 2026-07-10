В Кузбассе формируют мобильные огневые группы, которые будут защищать важные промышленные объекты в случае налета вражеских беспилотников. Они вооружены пулеметами, которые приспособят для стрельбы в ночное время. Глава региона Илья Середюк проверил готовность такой мобильной группы на одном из предприятий.

Также губернатор побывал в подвале многоквартирного жилого дома в Кемерове, которые переоборудуют в укрытие от воздушных атак. Помимо местных властей, ответственность за подготовку убежищ возложена на управляющие компании.

«Мы обследовали весь город и первично определили 500 помещений, которые можно уже прямо сейчас использовать в качестве укрытий. Все эти помещения сухие, окрашенные, достаточно высота до коммуникаций, чтобы люди не ударились головой. Все укрытия дооборудуем лавками и водой про запас. Полагаю, что укрытий будет больше, и по мере ввода мы их будем вносить в карту», – доложил мэр областной столицы Дмитрий Анисимов.

Губернатор высказал ряд замечаний, которые нужно будет учесть муниципальным властям по всему Кузбассу.

«Необходимо доводить информацию о создании убежищ до жителей всех близлежащих домов. А на прилегающей территории – размещать объявления об их наличии, чтобы в момент ЧС даже прохожие могли быстро сориентироваться и защититься от опасности.

Кроме того, принципиально важно обеспечить создание таких сооружений в социальных учреждениях, прежде всего, в школах», – подчеркнул Середюк.

Ознакомиться с картой укрытий кузбассовцы могут в специальном разделе на сайте областного правительства.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram