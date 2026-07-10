Ветераны специальной военной операции Кузбасса активно используют социальный контракт для запуска собственного бизнеса. Эта мера поддержки является частью национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Наш долг — сделать все, чтобы участники СВО как можно быстрее и комфортнее адаптировались в мирной жизни. Мы оказываем им всестороннюю поддержку, продвигаем на государственной службе, в общественной жизни, бизнесе. Социальный контракт открывает перед ребятами двери к новым возможностям, помогая найти свой путь в новой профессии или открыть собственное дело», — отметил Илья Середюк.

Например, Юрий Бессонов из Новокузнецкого округа после возвращения с СВО решил заняться выращиванием хвойных саженцев, чтобы сделать свой регион более зеленым. Он прошел обучение предпринимательству и оформил социальный контракт. Сегодня вместе с женой они ухаживают за 41 соткой земли, где растут около 5 тысяч хвойных деревьев, включая казахский можжевельник, тую, венгерскую сирень, горную сосну и другие сорта. У них также есть «елочные ясли» для самых маленьких саженцев.

В коллекции семьи Бессоновых есть «белые» и «красные» ели, а также деревья, меняющие цвет в зависимости от света. Кроме того, они выращивают дубы, яблони, виноград и содержат пасеку из 10 ульев. Саженцы из их питомника покупают не только в Кузбассе и Сибири, но и из Сочи.

Евгений Мелентьев из Кемерова, служивший на Сватовском направлении и награжденный медалью «За боевые отличия», после завершения контракта решил сменить профессию юриста на свое давнее хобби — изготовление копченых мясных и рыбных деликатесов. Для реализации этой идеи ему потребовались значительные средства, и он воспользовался социальным контрактом. На полученные деньги он планирует приобрести новое оборудование. Первую партию своей продукции он рассчитывает выпустить к августу.

Фото: пресс-служба АПК.