В Мариинске Илья Середюк встретился с сотрудниками местного отделения скорой помощи. Губернатор обсудил с медиками условия работы. Бригады скорой совершают до 40 выездов за день, зачастую добираться до пациентов приходится по сельским дорогам.

«Потому у медиков должно быть все необходимое для оказания помощи нашим землякам. Важно, что обеспечены стабильные поставки топлива — контракт заключен до конца сентября», – отметил глава региона.

Медики из Мариинска обслуживают свыше 50 тысяч человек не только в своем муниципалитете, но и частично в соседнем Чебулинском округе. Количество вызовов в год превышает 13 тысяч. В распоряжении фельдшеров и врачей находятся 6 машин скорой помощи.

Фото: пресс-служба АПК