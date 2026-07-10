В Мариинске сегодня стартовал фестиваль «День сибирского купечества». Это два дня абсолютного погружения в прошлое, в ту эпоху, когда купцы гремели на всю Россию.

Во время рабочей поездки в Мариинск площадку посетил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он поприветствовать организаторов и гостей мероприятия.

«Мариинск — наша уникальная историческая жемчужина, единственный город в Кузбассе, где сохранилась атмосфера купеческой Сибири. Горожане из поколения в поколение бережно передают местные традиции. Фестиваль важен не только для Мариинска, но и для всего Кузбасса — он помогает превратить регион в центр культурного и событийного туризма Сибири. Это значимый пример и для других наших территорий», — сказал Илья Середюк.

В первый день фестиваля, 10 июля, с размахом проходят такие мероприятия как бизнес-пикник для начинающих предпринимателей, слет юных журналистов, большой родительский форум и мастер-класс по гиревому спорту, а на улице Ленина – купеческий променад с иммерсивными спектаклями и программой от команд КВН. Также пройдут народный концерт и вечерняя «Сарафанная вечеринка» с огненным шоу и шоу барабанщиков. Вместе с Кузбассом в фестивале участвуют Новосибирская, Томская, Омская области и Красноярский край.

А завтра, 11 июля, состоится карнавальное шествие и Купеческая ярмарка, казаки покажут молодецкую удаль, а в «Шатровом театре» оживут герои «Русского балагана». Завершится праздник розыгрышем серебряной монеты удачи, выступлением кавер-групп из Новосибирска и фейерверком.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в 2024 году Мариинск был признан «Городом событийного туризма» — лауреатом I Всероссийской премии «Туристические города», а купеческий фестиваль включен в первую энциклопедию событийного туризма России, представляющую 65 лучших событий страны.

Фото: пресс-служба АПК