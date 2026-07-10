Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Мариинск, где принял участие в депутатских слушаниях по вопросам развития образования в регионе. Обсуждались модернизация материально-технической базы, развитие профессиональной ориентации, взаимодействие между образовательными учреждениями и предприятиями, а также кадровое обеспечение системы образования. Участники подчеркнули важность повышения престижа профессии учителя и развития наставничества.

«Важно справляться с вызовами времени, в том числе — кадровым дефицитом в системе образования. Мы уже запустили в Кузбассе программы поддержки молодых педагогов, открываем педагогические классы, используем целевое обучение. Но запрос на специалистов сохраняется, особенно в отдаленных поселениях. Нужно вместе определять необходимые меры и реализовывать в приоритетном порядке», — подчеркнул Илья Середюк.

В слушаниях участвовали представители педагогического сообщества, Министерства образования Кузбасса и депутаты. Помимо подготовки кадров, специалисты рассмотрели внедрение принципов непрерывного образования, улучшение качества питания в детских садах и школах, психолого-педагогическую поддержку детей с особыми потребностями и физическое развитие учащихся.

На совещании было отмечено, что в регионе создаются условия для качественной работы педагогов. С 2019 года построено 14 новых школ и отремонтировано 62, а в этом году завершат строительство еще трех школ в Тебе, Калтане и Междуреченске.

Чтобы привлечь и удержать кадры, реализуются программы «Земский учитель» и «Учитель Кузбасса», открыты 139 педагогических классов, а в школах создано 704 профильных класса по направлениям: педагогическое, инженерное, медицинское и кадетское. В них обучаются около 14 тысяч школьников.

С 2019 года обновлена инфраструктура 31 колледжа, а в рамках проекта «Профессионалитет» работают 12 кластеров. Конкурс на поступление в техникумы вырос до пяти человек на место.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Развивается система ранней помощи: открыто 257 консультационных пунктов и запущен проект «Цифровой психолог». В девяти школах функционируют «Ресурсные классы» для детей с расстройствами аутистического спектра, а в сентябре откроется десятый в Юрге.

Для создания благоприятной среды для развития детей и педагогов реализуется проект «Знание.Наставники», организованный Российским обществом «Знание». На конкурс поступило более 15 тысяч заявок из 89 регионов, включая 297 представителей образования Кузбасса, которые сейчас проходят обучение на платформе Знание.Академия.