В финальный этап всероссийского конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Семья», пробились 328 команд из 85 российских регионов. Всего участие приняли около 200 тысяч семей. Всем финалистам вручили путевки на семейные путешествия по России, а 60 лучших семей получили главный приз – сертификаты на 5 млн рублей на новое жилье.

«Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале – это любовь и уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья», – обратился к финалистам руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В числе победителей – семья Аверьяновых и Рыбаков, а также семейная команда Лушниковых из Кузбасса. Семья кемеровчан Авериных и Рыбаковых из Кемерова, чья коллекция насчитывает 14 знаков ГТО, участвовала в финале во второй раз. Лушниковы также представляют столицу Кузбасса, они увлекаются мультипликацией.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что конкурс «Это у нас семейное» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса