В ходе рабочей поездки в Мариинск губернатор Кузбасса Илья Середюк заглянул на автоматическую АЗС. Она снова заработала 3 дня назад, после того, как вопрос о перезапуске таких заправок подняли на совещании областного правительства.

Глава муниципалитета Светлана Коршунова доложила, что на сегодняшний день в Мариинске из восьми заправок всех типов открыто пять. У местных водителей губернатор поинтересовался об очередях. Те ответили, что столпотворения на АЗС не наблюдается.

«Знаю, что некоторые даже заезжают в Мариинск с федеральной трассы, чтобы заправиться, поскольку очередей на здешних заправках немного, горючее в наличии и цены приемлемые», – отметил Середюк.

Главе Мариинского округа губернатор поручил оказать содействие мелким фермерам, которые страдают от нехватки топлива.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram